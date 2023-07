400 milioni per giocare un anno in Arabia Saudita. È questa l’offerta che l’Al Hilal (la squadra che ha già strappato all’Europa Milinkovic Savic, Ruben Neves e Koulibaly, e che ci sta provando anche con Lukaku) avrebbe recapitato a Kylian Mbappé, stella del Psg e della nazionale francese.

A far ingolosire gli sceicchi la complicata situazione contrattuale del fuoriclasse transalpino: andrà in scadenza col Paris nell’estate prossima, con nessuna intenzione di rinnovare. Mbappé, infatti, avrebbe già una bozza di accordo col Real Madrid per trasferirsi in Spagna nel 2024 a parametro zero.

Una situazione che non può far dormire sonni tranquilli al Psg, che rischia di perderlo tra un anno senza monetizzare. Ecco che il club e il giocatore sono entrati in rotta di collisione, con l’esclusione della stella dal ritiro della squadra. Non solo, perché i parigini, per convincerlo a rinnovare il contratto, sarebbero pronti a minacciarlo con la panchina forzata per un anno.

In questo clima si sarebbe inserito l’Al Hilal, che garantirebbe un anno “ponte” a Mbappé, anche in vista degli Europei e delle Olimpiadi del 2024, coprendolo d’oro per poi consentirgli il comodo approdo al Real. Una soluzione che soddisferebbe anche il Psg, con gli arabi pronti a versare nelle casse del club francese 200 milioni.

(Unioneonline/L.Ne.)

