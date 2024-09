La prima in panchina di Roberto D’Aversa con l’Empoli, dopo aver saltato per squalifica le precedenti quattro, è un trionfo: 0-2 a Cagliari e secondo posto momentaneo, a -1 da un’altra sorpresa come l’Udinese. «Quella di stasera era la partita più difficile, perché quanto fatto nelle quattro precedenti poteva far calare l’attenzione», il commento del tecnico ospite. «Il Cagliari col Napoli aveva ottenuto un risultato bugiardo, perché per un’ora aveva giocato alla pari, e ho passato tutta la settimana ad avvertire i miei ragazzi: alla fine hanno portato a casa un risultato meritato».

D’Aversa rivela anche la mossa tattica con cui ha mandato in tilt il Cagliari: «Esposito ha ricoperto il ruolo di centravanti senza dare riferimenti a Mina, abbiamo ragionato su un cambio di posizione fra lui e Colombo che rimaneva sulla trequarti per andare a concludere. Avevamo più voglia di loro di ottenere un risultato pieno».

Il tecnico non vuole andare oltre la salvezza: «Assolutamente no, a me non piace creare alibi ma posso garantire le difficoltà che abbiamo. Siamo venuti a giocare qui a Cagliari in situazione d’emergenza per gli infortunati, ma io vedo le problematiche come opportunità. Di certo però non possiamo cambiare obiettivo: sarebbe un errore di presunzione, lavoriamo per raggiungere la salvezza il prima possibile. A questi ragazzi, dal primo giorno in ritiro, non posso dire assolutamente nulla».

