La sala del T Hotel di Cagliari non è soltanto piena. Gronda di gloria sportiva perché ci sono atleti dirigenti e tecnici che ricevono le benemerenze del Coni per ciò che hanno vinto nel 2020 e nel 2021 o per ciò che hanno fatto in una carriera intera.

Per il Coni Sardegna, è il presidente Bruno Perra che si incarica di consegnare Medaglie al merito atletico (ai due pescatori subacquei Cristian Corrias e Dario Maccioni le uniche d’oro), Stelle e palme al merito sportivo, anche per le società: d’oro per la Ferrini Cagliari, d’argento per Atletica Oristano, Arcieri Uras e Circolo nautico Oristano.

Tra i presenti, Dalia Kaddari (fresca del titolo europeo a squadre con l’Italia di atletica), la campionessa d’Europa di pallavolo Alessia Orro, il pesista di Ghilarza, Sergio Massidda, che punta alla qualificazione per i Giochi di Parigi 2024. Un pomeriggio intenso, con tanti dirigenti giovani e meno giovani che è impossibile nominare tutti. Il meglio dello sport sardo di oggi e di ieri.

© Riproduzione riservata