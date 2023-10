Oggi giornata di gala al Tennis Club Cagliari, dove in mattinata è iniziato il tabellone principale del Fip Platinum Sardegna, torneo internazionale di padel che porta nel capoluogo diversi fra i migliori giocatori al mondo, da Federico Chingotto a Maxi Sánchez passando per Tamara Icardo e María Virginia Riera. Dopo due giorni dedicati alle qualificazioni (iniziate domenica mattina) alle 10 è scattato il primo turno: nel tabellone principale partecipano ventotto coppie nel maschile e altrettante nel femminile. E fra le donne subito un successo per l'italiana Carolina Orsi, una delle azzurre più attese: nel suo debutto al torneo, assieme a Carla Mesa Salazar, ha battuto 6-3 6-3 in poco più di un'ora Borrero-Sharifova accedendo agli ottavi. Per tutta la settimana ingresso libero e gratuito a Monte Urpinu, sino alle finali di domenica. In mattinata anche la conferenza stampa, alla presenza dell'assessore al turismo Gianni Chessa, del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, del presidente Fitp Angelo Binaghi e di quello Fip Luigi Carraro.

La presentazione. «Ormai qui è "La casa della pala", siamo felici di poter ospitare questo torneo che conferma ancora una volta le capacità di Cagliari, della Regione e del Tennis Club: la città non è solo entrata nel quadrilatero del tennis e del padel italiano con Roma, Milano e Torino, ma è diventata anche un punto di riferimento a livello internazionale», il saluto di Truzzu. «Questa è la prima volta che partecipo alla presentazione di un evento al Tennis Club Cagliari senza organizzare, mi permetterà di godermelo», afferma con soddisfazione Binaghi. «Proprio in occasione delle finali di due anni fa, al PalaPirastu, avevamo iniziato a teorizzare l'idea di un nuovo palazzetto per Cagliari, che grazie al sindaco e all'assessore Chessa a breve diventerà realtà. E mi preme sottolineare che questo sia fra i tre tornei più importanti di padel organizzati in Italia, dopo Roma e Milano: una collocazione della quale essere orgogliosi». Per il padel internazionale è il ritorno a Cagliari dopo gli appuntamenti del 2020 e 2021: «Voglio dire grazie al sindaco Truzzu, alla Regione dal presidente Solinas all'assessore Chessa, alla Fitp e al Tennis Club Cagliari, che è la nostra casa qui e ci ha accolti in maniera straordinaria», il ringraziamento di Carraro. «Da questa bellissima isola e città questo sport è esploso nel 2020, in piena pandemia: il padel sta sempre più crescendo ed è una grande opportunità per promuovere la Sardegna tutto l'anno, con un grande ritorno economico», ha aggiunto l'assessore Chessa.

