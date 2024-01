Trenta minuti alla pari contro la capolista non bastano. Nonostante una prestazione orgogliosa, l'Esperia cede in casa della Virtus Roma, formazione che sta dominando il campionato di Serie B Interregionale. Costa cara, per i granata, la falsa partenza, con un 16-0 di parziale incassato dai capitolini nel primo quarto e una scarsa vena offensiva (5/24 da tre punti).

La sconfitta, tutt'altro che drammatica, lascia gli esperini a metà strada tra la zona playoff e playout. Decisive, per la squadra di Manca, saranno le ultime 4 gare della regular season, a cominciare da quella in programma sabato prossimo, a Monte Mixi, contro L'Aquila.

La gara. L'inizio è a tinte giallorosse: l'Esperia paga le misure speciali della difesa virtussina su Kucan e Thiam e realizza il primo canestro dal campo solo dopo oltre 5 minuti. Roma, invece, trova subito buon feeling in attacco grazie all'indiavolato Rocchi, che permette ai suoi di chiudere avanti di 15 alla prima sirena (25-10).

L'Esperia gioca con più disinvoltura nel secondo quarto (buono l'impatto del giovane Mercenaro in uscita dalla panchina), e limita i danni alla pausa lunga, pur tirando male dall'arco anche a fronte di buone costruzioni offensive (57-48). La gara cambia rotta a metà del terzo periodo, quando una tripla di Potì porta i cagliaritani per la prima volta in singola cifra di svantaggio. Le percentuali in attacco si alzano di pari passo con l'intensità difensiva, e il gap si accorcia ulteriormente in avvio di ultimo quarto dopo un mini break di 4-0 chiuso dalla schiacciata di Thiam che porta l'Esperia fino al -5. La Virtus, però, assorbe il momento di difficoltà e riparte piazzando un controparziale di 5-0. Approfittando di un gioco da tre punti e un fallo antisportivo comminato a Potì, Roma riprende il largo nel finale, chiudendo la contesa. Al quintetto di Manca restano tanti rimpianti: senza un avvio al rallentatore, l'epilogo sarebbe probabilmente stato diverso.

Virtus Roma-Esperia 77-64

Virtus Roma: Banach 7, Petrucci 8, Whelan 12, Frisari 3, Casale ne, Valentini 11, Zoffoli 5, Pellegrinotti ne, Salomone ne, Rocchi 22, Giacomi 3, Ngnoudie 6. Allenatore Tonolli

Esperia Cagliari: Corsi ne, Cabriolu 6, Mercenaro, Kucan 14, Floridia 2, Potì 9, Thiam 5, Picciau 13, Locci 13, Sanna 2. Allenatore Manca

Parziali: 25-10; 39-28; 57-48

