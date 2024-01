Inizia in salita il 2024 dell'Esperia, sorpresa in casa da Valdiceppo nel quarto turno di ritorno della Serie B Interregionale di basket (89-76).

Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Manca, che paga a caro prezzo la sofferenza a rimbalzo e le percentuali offensive non esaltanti mantenute per tre quarti.

Nell'ultimo periodo, con uno scatto d'orgoglio, i granata sono stati in grado di rimettere in piedi la gara arrivando alle soglie della singola cifra di svantaggio, ma un paio di fischi arbitrali controversi hanno tolto fiato al tentativo, consegnando il successo alla formazione perugina.

La gara. Privi di Picciau, gli esperini tengono botta nel punto a punto iniziale. Poi emerge la vena offensiva degli ospiti, che prendono il controllo dei tabelloni, creano numerosi secondi possessi e aprono bene il campo con le conclusioni dall'arco. Valdiceppo vola sul +6 al 10' (21-15) e allunga toccando il +11 nel secondo periodo grazie a una sfuriata offensiva di Rath (42-31).

Gli umbri mantengono l'inerzia anche nel terzo periodo e aumentano il margine di vantaggio, approfittando delle difficoltà offensive dei cagliaritani. Sul +21 al 30' per gli uomini di Filippetti, la gara sembra virtualmente finita. Ma gli uomini di Manca hanno uno scatto d'orgoglio: una difesa a zona utilizzata per qualche possesso toglie ritmo all'attacco di Valdiceppo. Poi, con l'ausilio di un'aggressiva pressione a tutto campo (e con il contributo del duo Floridia-Villani), l'Esperia risale la china e dimezza lo svantaggio fino al -10 con un gioco da tre punti di Sanna. Valdiceppo si accorge di aver alzato troppo presto le mani dal manubrio, ma gli arbitri "smorzano" l'entusiasmo del PalaEsperia con un paio di fischi controversi (compresi due tecnici, di cui uno alla panchina) che fiaccano il tentativo e, di fatto, consegnano agli umbri una importante nelle gerarchie della corsa playoff.

Esperia-Valdiceppo Basket 76-89

Esperia Cagliari: Cabriolu 7, Mercenaro 3, Kucan 7, Floridia 9, Potì 19, Villani 1, Thiam 12, Locci 2, Tocco, Corsi, Sanna 16. Allenatore Manca

Valdiceppo Basket: Rimsa 16, Bindocci, Bischetti 16, Speziali 3, Buscaroli 5, Meschini 17, Casuscelli 5, Facciolà 3, Berardi 2, Rath 22. Allenatore Filippetti

Parziali: 15-21; 31-42; 49-70

