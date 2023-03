Sarà un lungo weekend di gare nei tornei regionali di basket. In particolare, nel torneo di Serie D, le inseguitrici possono ridurre il margine da prima e seconda (che osservano un turno di riposo) e in Serie B Femminile la capolista Virtus Cagliari andrà a far visita alla New Basket Ploaghe.

Serie D. Riposano Sennori e Dinamo Academy, con Su Planu che ha la grande possibilità di aggancio al secondo posto se dovesse approfittare del turno casalingo contro il Genneruxi. Il programma della 7° di ritorno: Carloforte-Astro, domani ore 19; Assemini-San Salvatore, domani ore 19.30; La Casa del Sorriso Su Planu-Genneruxi, domenica ore 19; Masters Sassari-Coral 93, domani ore 16; Visionottica Carbonia-Dinamo 2000, domani ore 18.30; San Sperate-Santa Croce, domenica ore 19. Riposano Dinamo Academy e Innovyou Sennori.

Promozione. Nel girone Sud promette spettacolo l’incrocio tra Iglesias e Poetto, mentre lo Spirito Spirito Sportivo attende la visita del Beta, una delle squadre più in forma del momento. Al Nord, invece, l’ultima della fase a orologio propone lo scontro diretto tra la capolista Demones Ozieri e la Pallacanestro Nuoro, seconda in classifica. Il quadro della 6° di ritorno nel girone Sud: Iglesias-Poetto, domani ore 18.30; Terralba-Siliqua, 55-67; Condor Monserrato-Serramanna, domani ore 19; Basket Quartu-Sinnai, mercoledì ore 20.45; Sinis-Jolly Dolianova (23/03); Spirito Sportivo-Beta, domenica ore 21.30. Le partite della 9° e ultima giornata di ritorno: 80&Co. Basket-Aurea Sassari, domenica ore 20; Nulvi-Arzachena, domani ore 18.30; Demones Ozieri-Pallacanestro Nuoro, domani ore 17.30; S. Orsola-Ichnos Nuoro, domenica ore 18. Riposa CMB Porto Torres.

Serie B Femminile. Impegno esterno per la capolista Virtus Cagliari, mentre alle spalle da segnalare lo scontro diretto tra San Salvatore e Mercede. La 2° giornata di ritorno: Su Planu-Antonianum Quartu, domani ore 19; Kiron Elmas-Astro, domani ore 19; New Basket Ploaghe-Virtus Cagliari, domenica ore 18.30; San Salvatore-Mercede, domenica ore 19.15. Riposa Cus Cagliari.

Serie C Femminile. Turno di pausa, in attesa dell’inizio dei playoff. Al termine della fase a orologio sempre in vetta il Basket 90 Sassari, davanti al Basket Nulvi, compagine in grande crescita.

© Riproduzione riservata