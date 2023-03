Nessuno scossone nell’ultimo weekend di Promozione regionale di basket. Al Sud in vetta, al momento, c’è sempre la coppia Basket Iglesias–Jolly Dolianova, mentre al Nord comanda la Demones Ozieri.

Sud. Iglesienti che vincono e convincono, in attesa del posticipo che vedrà impegnata la compagine dolianovese. Il Jolly giocherà domani contro il Beta, mentre Iglesias supera Siliqua (94-44). Situazione delineata sin dai primi minuti (25-7 al 10’) e divario che si allarga con il passare dei quarti. Figus, tra i padroni di casa, è il miglior realizzatore con 21 punti. Alle spalle continua l’inseguimento dello Spirito Sportivo, vittorioso per 68-66 contro il Basket Quartu. Grande equilibrio al 20’ (30 pari), tentativo di fuga ospite nel terzo quarto (45-49 al 30’), recupero e sorpasso dei padroni di casa nell’ultimo quarto. Spirito Sportivo vittorioso grazie anche ai 24 punti firmati da Pintus. Nelle altre partite, vittoria convincente del Sinnai, contro il Condor Monserrato, per 80-45, con un Boi da 23 punti personali, e colpo esterno del Terralba a Serramanna (68-75). Chiude, infine, la vittoria del Poetto (Oliverio top scorer con 15 punti) per 90-64 contro il Genneruxi.

Nord. Colpo esterno della Demones Ozieri che espugna il parquet della Ichnos Nuoro per 64-80. Ospiti avanti nel punteggio sin dai primi minuti, senza riuscire, tuttavia, ad allungare all’intervallo (34-38). Il break decisivo arriva nel terzo quarto (52-65 al 30’), con la compagine allenata da Giangiorgio Cadoni a gestire fino alla sirena finale. Miglior realizzatore della gara è Longu, con 25 punti. Non molla la presa la Pallacanestro Nuoro che batte il Basket Nulvi per 69-65. Nuoresi che portano a casa la vittoria al termine di una sfida equilibrata, grazie alla buona prestazione difensiva e alla vena realizzativa del tandem Bussalai-Puddu (16 punti a testa). Intanto, il prossimo turno propone lo scontro diretto al vertice. Nelle altre gare del girone, vittoria del CMB Porto Torres, contro i giovani del Sant’Orsola (58-51) e colpo esterno della 80&Co. Basket Ozieri in casa dell’Arzachena per 36-86.

