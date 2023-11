Si è giocato anche nella giornata di ieri nei campionati regionali di basket. In campo sia nel torneo di Divisione Regionale 1 che in quello di Divisione Regionale 2.

Divisione Regionale 1. Vittoria della Klass Coral Alghero nel posticipo dell’ottava di andata contro Oristano Basket per 90-50. Padroni di casa che scappano via già nella prima frazione, grazie al parziale di 32-7. Nella seconda ulteriore allungo, fino al 57-22 dell’intervallo. Nella seconda parte la compagine di casa incrementa ancora il divario fino alla sirena finale. Da segnalare, nella Coral, l’esordio di Chessa, classe 2008, autore di 11 punti personali. Per gli algheresi è la quarta vittoria stagionale, la terza di fila.

Klass Coral Alghero – Oristano Basket 90 – 50

Klass Coral Alghero: Monte 7, Tilloca 9, Sahud 17, Fois 3, Musso 8, Salvatori 12, L. Cesaraccio 6, Chessa 11, Busi 11, Loriga 6. Allenatore Longano.

Oristano Basket: Giua 10, Dessanai 3, A. Deligia 22, Milia, M. Deligia 8, Usai 4, Cuccu 3. Allenatore Giua.

Parziali: 32-7; 57-22; 77-34.

Arbitri: Ortu e Fancellu.

Divisione Regionale 2. Nel girone A vittoria casalinga del Sinnai, contro il Marrubiu per 79-74. Padroni di casa che allungano nel primo quarto (28-13 al 10’), mantenendo il vantaggio sopra la doppia cifra anche nel secondo e terzo quarto (40-28 al 20’ e 62-47 al 30’). Nell’ultima frazione grande reazione marrubiese che aumenta il ritmo in difesa e accorcia il divario sfiorando la rimonta. Il miglior realizzatore della gara è Murtas, del Marrubiu, con 22 punti. Per Sinnai è la quarta vittoria stagionale, Marrubiu invece è ancora a secco.

© Riproduzione riservata