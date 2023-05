Il Basket Iglesias vince il Girone Sud del campionato di Promozione. Nel Girone Nord, invece, giocate le semifinali, oggi sono in programma le due finali.

Sud. Gli iglesienti confermano il risultato della regular season, chiusa al primo posto, approfittano del fattore campo e portano a casa la promozione in Serie D. Il quintetto allenato da Paolo Massidda, davanti ad un’imponente presenza di pubblico, supera Sinnai per 68-63, al termine di una gara equilibrata e combattuta. All’intervallo, infatti, la compagine ospite era avanti di 3 punti (29-32), dando filo da torcere ai padroni di casa. Al rientro dagli spogliatoi Iglesias riesce nell’aggancio e nel sorpasso, facendo esplodere la festa di squadra e pubblico al suono della sirena finale. Una vittoria a coronamento di un percorso che ha visto il Basket Iglesias chiudere la regular season al primo posto, per poi vincere tutte le partite dei playoff (partite secche in casa della miglior classificata) sfruttando il “fattore campo”.

Nord. Sabato di semifinali nella Final Four di Ozieri. Tutto secondo pronostico nella prima giornata di partite. Nella prima partita di giornata la Pallacanestro Nuoro ha superato il CMB Porto Torres per 79-59. Partono meglio i turritani che guidano il punteggio nei primi due quarti (17-26 al 10’ e 34-39 al 20’). Nel terzo quarto la reazione nuorese non si fa attendere e arriva il sorpasso (53-52 al 30’). Ultima frazione a senso unico, con il quintetto allenato da De Lucia che allunga fino al 79-59. Nella seconda semifinale, i padroni di casa della Demones si impongono contro l’Aurea Sassari per 89-69. Ozieresi che comandano nel punteggio sin dai primi minuti, raggiungendo la doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto (46-34 al 20’). Al rientro, la formazione allenata da Cadoni consolida il vantaggio e porta a casa la vittoria. Stasera le finali: alle 18 quella per il 3°/4° posto tra CMB Porto Torres e Aurea, a seguire la finalissima tra Demones e Pallacanestro Nuoro.

© Riproduzione riservata