Si forma un quartetto in vetta al campionato di Divisione Regionale 1. Le battistrada sono San Salvatore Selargius, Carbonia, Demones Ozieri e La Casa del Sorriso Su Planu.

Due su Due. In ordine di tempo aveva aperto il successo della Demones Ozieri che, nell’anticipo, si era imposta sul parquet di San Sperate per 75-86. Gara nel quale le due squadre si sono alternate in testa. Il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni la spunta con un ottimo ultimo quarto (parziale di 9-25), grazie anche ad un Masala da 31 punti personali. Larga vittoria esterna anche per Carbonia che espugna il parquet dell’Astro per 49-88. Stesso discorso per il San Salvatore che ha avuto la meglio sull’Oristano Basket per 42-98. Selargini che allungano già nel primo quarto (8-25) e rintuzzano i tentativi di rimonta dei padroni di casa nel secondo (30-43 al 20’). Al rientro il San Salvatore, con un break di 2 a 30 chiude definitivamente la partita. Miglior realizzatore è Uda con 18 punti. Chiude il quartetto, La Casa del Sorriso che batte 79-69 il Genneruxi. Padroni di casa sempre avanti nel punteggio (21-14 al 10’ e 43-36 al 20’), ma che vanno sopra la doppia cifra di vantaggio nella seconda parte di gara (64-52 al 30’). Il migliore del Su Planu è Ancona, ex Genneruxi, con 15 punti, mentre dall’altra parte Casula termina a quota 16.

Primo squillo. È di Iglesias, che nella sfida tra matricole supera a domicilio Terralba per 81-89. Partita in equilibrio, con i padroni di casa avanti all’intervallo (45-42). Nella ripresa gli ospiti mettono la testa avanti (57-60) e la tengono fino alla sirena finale. Top scorer di serata è Beltrame, con 28 punti.

Il rinvio. Si disputerà nelle prossime settimane, infine, la partita tra Klass Basket Coral Alghero e Atletico Cagliari.

© Riproduzione riservata