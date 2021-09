Si riparte da 11 squadre nel campionato di serie D regionale di basket. Nell’elenco diramato dalla Federbasket regionale figurano Oratorio Elmas, San Salvatore Selargius, Genneruxi Cagliari, Scuola Basket Cagliari, Basket Club San Sperate, Azzurra Basket Oristano, Basket Assemini, Coral Alghero, Scuola Basket Carbonia, Oristano Basket e Pallacanestro Sennori. Tante le novità nel secondo torneo regionale, con quasi tutte le compagini a chiudere il quadro delle guide tecniche.

Mentre l’Azzurra Oristano si prende qualche giorno di riflessione, il San Salvatore Selargius riparte dalla certezza di Roberto Frau in panchina. Altra conferma è quella che prende il nome di Beppe Mulas, ancora al timone della Coral Alghero, compagine vincitrice della Coppa Centenario di serie D lo scorso giugno. Stesso discorso per Nicola Massa alla guida del Genneruxi Cagliari, dopo l’esordio positivo nel triangolare della scorsa primavera. Sulla panchina dell’Oristano Basket, all’esordio nella categoria, siederà ancora Roberto Sar, dopo le ottime stagioni in Promozione. Percorso simile per Gabriele Piras che, dopo le più che positive annate in Promozione e l’impatto positivo con la serie C di qualche mese fa, sarà ancora il coach della Pallacanestro Sennori. Novità, invece, nella Scuola Basket Carbonia, con l’esordio di Marco Fae in prima squadra dopo anni alla guida del settore giovanile. Volto nuovo anche per il San Sperate che avrà in panchina Jean Patrick Sorrentino; approda alla guida della matricola sansperatina dopo aver allenato nei settori giovanili di Olimpia Cagliari, Virtus Cagliari, Spirito Sportivo e Basket Elmas. Un tocco d’esperienza, invece, per il Basket Assemini, che si affida alle sapienti mani di Silvestro Fois. La Scuola Basket, ora nell’orbita della nuova società Astro, si affida a Gianluca Susini. Infine l’Oratorio Elmas che ufficializza l’arrivo di Marco Benucci, reduce dalle ultime positive stagioni alla guida di Basket Quartu e Genneruxi.

