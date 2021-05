Prevale il fattore campo nella sfida valevole per la seconda giornata della “Coppa Centenario” di serie D di basket. Vince, infatti, la Coral Alghero che supera il Genneruxi Cagliari con il punteggio di 73-61. Nella sfida giocata nella cittadina algherese grande spazio ai giovani (tanti i 2004 in campo), che conferma una precisa scelta da parte delle due società per affrontare la sfida. Positivo l’avvio ospite e al 10’ la compagine guidata da Nicola Massa è sul +5 (19-24). Nella seconda frazione reazione Coral e sorpasso prima dell’intervallo (39-37). Nel terzo quarto prosegue l’equilibrio tra le due compagini, anche se è il quintetto allenato da Peppe Mulas a mantenere il muso avanti al 30’ (52-48). Negli ultimi 10’ allungo finale algherese, fino al +12 finale. Nella Coral incide il tandem Cesaraccio-Musso con 20 punti a testa, mentre al Genneruxi non basta l’ottima prestazione di Ancona con 25 punti. “Sono soddisfatto – commenta il coach algherese, Peppe Mulas – soprattutto perché hanno giocato molto bene alcuni 2004”. Nel prossimo turno, in programma mercoledì, il Genneruxi affronterà l’Azzurra Oristano, con inizio alle 19. Osserverà un turno di riposo, invece, la Coral Alghero.

I tabellini della gara.

Coral Alghero: Soddu, Monte, Tilloca, E. Guarino 9, Calvia 3, Di Mauro 8, Bonalume 10, Musso 20, Cesaraccio 20, Ponziani, Piras 3, Mura. Allenatore Mulas.

Genneruxi Cagliari: Espis 3, Ancona 25, Bonino 14, Putzu 14, Setzu, Massidda, Pacini 5, Principato, Pes. Allenatore Massa.

