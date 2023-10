Rimane una sola squadra in testa al campionato di Serie B Femminile Regionale di basket. È la Virtus Cagliari.

La capolista. Il quintetto allenato da Fabrizio Staico, alla quarta vittoria stagionale in altrettante partite supera Nulvi per 91-44 e stacca un quartetto di squadre composto da San Salvatore, Mercede Alghero (che però hanno entrambe con una partita in meno rispetto alle cagliaritane), Elmas e Cus Cagliari. Le virtussine guidano il punteggio nell’arco dei 40’, chiudendo all’intervallo sul 42-26 e allungando definitivamente nella terza frazione (72-31). La migliore realizzatrice di giornata è Diana Valtcheva, con 20 punti personali.

Le inseguitrici. Con la Mercede a osservare il turno di riposo, vincono le altre tre. Il San Salvatore contro l’Astro (92-50) ipoteca la vittoria già all’intervallo (49-23) e allunga ulteriormente nella seconda parte di gara. Tra le selargine è Poddighe la miglior realizzatrice, con 16 punti. Larga vittoria anche del Cus Cagliari, che tra le mura di casa si impone contro il Condor Monserrato per 71-39. Prima frazione bruciante delle ragazze allenate da Federico Xaxa (23-4 il parziale al 10’) e vantaggio che aumenta prima del riposo lungo (38-13). La ripresa è di controllo fino al +42 finale. Chiude il quartetto delle seconde Elmas, vittoriosa contro il Basket Quartu per 81-51. Le ragazze allenate da Epifanio Schirru, dopo un avvio equilibrato (16-11 al 10’) effettuano il break nel secondo quarto (39-21 al 20’), tengono il margine nel terzo (56-38) e allungano ulteriormente negli ultimi 10’. Nel Basket Quartu da segnalare i 21 punti di Astero.

La “prima”. Festeggia il primo successo stagionale l’Antonianum Quartu che espugna il parquet del Su Planu per 43-57. Ospiti che allungano nei primi 10’ (2-18). Su Planu reagisce e ritorna a -8 all’intervallo (22-30). Antonianum al comando al rientro in campo dopo il riposo lungo (29-40) e consolida nell’ultima frazione. Al Su Planu non bastano i 12 punti della coppia Peretti-Fois.

© Riproduzione riservata