Era il match clou della decima giornata di ritorno del torneo di Serie B Femminile, ma la sfida tra le prime due della classe, Virtus e Cus, non si disputerà. È stata rinviata, infatti, per mancanza di arbitri, l’incontro tra la Virtus Cagliari e il Cus Cagliari, fissata inizialmente questo pomeriggio al PalaRestivo con inizio alle ore 18.

Come detto, quello di oggi era il big match di giornata: di fronte la prima, e imbattuta, Virtus, contro la seconda, a 4 punti di distanza, Cus Cagliari. Un appuntamento atteso che da sempre ha catalizzato l’attenzione degli appassionati cagliaritani.

Dopo aver riscontrato l’indisponibilità dei due arbitri inizialmente indicati, l’ufficio designazioni del Comitato regionale ha cercato i sostituti, ma non ha trovato un’altra coppia per dirigere il derby. Nei prossimi giorni verrà fissata la data del recupero. All'andata si erano imposte le virtussine, per 52-55, espugnando il palaCus.

© Riproduzione riservata