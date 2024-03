Con le due gare disputate ieri si è chiuso il quadro delle prime gare degli ottavi di finale play off di Divisione Regionale 2. Vittorie del Poetto e del Jolly Dolianova che ora comandano la serie. Colpo esterno del Basket Poetto Gruppo Ena che si è imposto sul campo della Primavera per 64-75. Partita equilibrata, che ha visto la compagine ospite sempre alla guida del punteggio. Il break decisivo dei cagliaritani arriva negli ultimi 4’ di gioco, quando Oliverio e compagni hanno toccato anche il +20. Top scorer della gara Oliverio con 25 punti. Nell’altra sfida vince il Jolly Dolianova, contro il Serramanna, per 56-32. Punteggio basso, con la formazione di casa che raggiunge la doppia cifra di vantaggio nel corso della terza frazione di gioco. Nel finale i padroni di casa gestiscono e portano a casa la prima sfida della serie. Top scorer della gara è Caredda, del Serramanna, con 11 punti.

I tabellini delle due gare 1 giocate ieri.

Primavera Gonnosfanadiga - Basket Poetto Gr. Ena 64-75

Primavera: Vaccargiu 11, Meloni Melis 13, Collu 16, Puggioni 6, Ennas 13, Sedda 2, Caddeo 2, Scanu 1, Burranca, Saba, Auditore, Serra. Allenatore Masuri.

Poetto: Caschili 8, Tosadori 8, Oliverio 25, Floris 4, Serri 11, Dessì, Tola, Schirru 19. Allenatore Muscas.

Parziali: 13-23; 31-36; 46-56; 64-75.

Arbitri: Atzei e Montisci.

Jolly Dolianova - Basket Serramanna 56-32

Jolly Dolianova: Murgia N. 6, Fadda 1, Mura 8, Di Pasquale 10, Erriu 6, Farci 9, Pintus 5, Murgia S. 10, Mameli 1. All.re: Magiera D.

Basket Serramanna: Secci, Piras 4, Zucca 2, Frau 3, Pontis, Pooli 2, Principato 4, Nocco, Picci, Caredda 11, Lasio 6. All.re: Demuro G.

Parziali: 9-4; 24-14, 43-28, 56-32.

Arbitri: Fiorin e Brancolini.

