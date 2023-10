Seppur non a ranghi completi, è partito il campionato di Divisione Regionale 2 di basket (per i nostalgici la ex Promozione). In particolare nei gironi del Sud si sono disputate solamente la metà delle gare in programma.

Sud. Nelle due gare disputate nel girone A vittorie esterne. Il Serramanna vince sul parquet del Genneruxi Cagliari per 54-63, al termine di una rimonta culminata nell’ultima frazione di gioco. Avanti i cagliaritani al 20’ (35-29). Nella ripresa rimonta (47-45 al 30’) e sorpasso ospite negli ultimi 10’, grazie anche alla vena realizzativa del tandem Caredda-Porcedda (13 punti a testa). Nel derby dell’oristanese, invece, il Mogoro espugna il campo dell’Azzurra Oristano per 44-59. Mogoresi in controllo sin dalle prime battute (16-33 al 20’) e massimo vantaggio al 30’ (23-48). Dell’Azzurra il miglior realizzatore, Garau con 18 punti. Nel girone B il Carloforte si impone di misura contro Assemini (61-59). All’intervallo padroni di casa sul +4 (31-27); nel terzo la reazione ospite, fino al 40-47 del 30’. Ultimi 10’ di marca Carloforte: trascinata da un Baghino (28 punti per lui) rimette la testa avanti e porta a casa il successo. Infine, successo dello Spirito Sportivo contro Poetto (66-56). Padroni di casa che chiudono tutti i parziali avanti (38-35 al 20’ e 51-47 al 30’) senza mai riuscire ad allungare. Break che arriva nell’ultimo quarto, fino al + 10 finale. Miglior realizzatore Fancello, dello Spirito Sportivo, con 17 punti.

Nord. Partono fortissimo New Basket Ploaghe e Aurea Sassari. I primi si impongono a Dorgali, contro la Sant’Elene, per 40-74, mentre i sassaresi battono nettamente l’Arzachena per 87-27. Aurea che chiude la gara già all’intervallo (41-15) e porta, a fine gara, due giocatori a quota 21 punti realizzati, Pisu e Piras. Convincente anche la vittoria del CMB Porto Torres, in casa, contro Nuoro, per 73-53. Esordio positivo, infine, anche per Nulvi che batte la Santa Croce per 85-76 al termine di una gara che ha sempre comandato. Nelle fila nulvesi Dell’Erba sigla 14 punti, mentre il top scorer della gara è Monaco con 19.

