Quasi trenta minuti al comando. Poi il blackout finale che costa il risultato. Seconda sconfitta consecutiva per la Techfind Selargius, che cade al PalaVienna contro la Cestistica Spezzina nel 22° turno della Serie A2 Femminile.

Fatale, alle giallonere, un brusco calo nell'ultimo periodo, con le liguri che ne hanno approfittato per piazzare un break di 24-6 che ha deciso i giochi.

Il ko (nono stagionale) vale l'aggancio al sesto posto in classifica da parte della Scotti Empoli.



La gara. La Spezia mette a referto i primi 4 punti del match, ma in appena 30 secondi la Techfind sorpassa grazie a Ceccarelli e Pavrette. La prima frazione si rivela molto equilibrata, con vari cambi di leadership nel punteggio (parità a 20 alla prima sirena). Il San Salvatore prova a scappare in maniera decisa all’inizio della seconda frazione, e con la vivacità di Reani in situazioni di uno contro uno arriva a toccare anche il +11 per poi andare alla pausa lunga su un confortante 43-34.

Al rientro in campo la Spezzina piazza un contro break di 10-2 che riapre i giochi (-1 sul 45-44), la Techfind incassa e reagisce bene, scappando nuovamente sul +7 al 30' (58-51).

Nell'ultima frazione la squadra di Corsolini riesce finalmente a girare l'inerzia: la tripla di Templari dà alle ospiti il primo vantaggio e poi l'allungo sul +5 a un minuto dalla fine (64-69). La Techfind non segna più, allora Guzzoni mette il punto esclamativo alla vittoria di La Spezia con un altro canestro da oltre l’arco, che, insieme ai liberi di Colognesi, sancisce il 64-75 finale.

San S. Selargius-Cestistica Spezzina 64-75

Techfind Selargius: Reani 12, Mura 12, Pandori 6, Ceccarelli 12, Pavrette 6, El Habbab 12, Igenito, Valenti ne, Lapa ne, Porcu ne, Corongiu 4, Corso ne. Allenatore Righi

Cestistica Spezzina: Colognesi 20, Templari 12, Baldassarre 5, Moretti 7, Favre 15, Castelli 2, Cappellotto, Carraro 4, Guzzoni 10, Ratti ne. Allenatore Corsolini

Parziali: 20-20; 43-34; 58-51

