La Omeps Battipaglia, ultima in classifica nella Serie A1 Femminile di basket, ha affidato il ruolo di capo allenatore al sangavinese Beppe Caboni

Neopromossa nella categoria, la squadra campana è incappata in un inizio di stagione da dimenticare: nessuna vittoria nelle 9 gare fin qui disputate e la peggior difesa del torneo. Numeri che hanno portato alle dimissioni del tecnico greco Vasilis Maslarinos, artefice dell'ultima promozione dalla Serie A2.

Per risollevare un'annata iniziata in salita, il patron Rossini si è affidato al 57enne tecnico sardo, reduce dalla parentesi sulla panchina della Virtus Eirene Ragusa in qualità di assistente prima di Mirco Diamanti, poi di Lino Lardo. In passato, da head coach, Caboni aveva guidato anche il Cus Chieti nella massima serie femminile.

Il tecnico isolano dovrà fare i conti con un battesimo di fuoco: la sua prima panchina con la squadra campana è prevista per sabato 16 dicembre, nella sfida interna contro le campionesse d'Italia della Famila Wuber Schio.

