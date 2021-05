Prenderà il via domani, dopo oltre un anno di pausa forzata a causa del Covid19, il torneo di serie D regionale di basket. La “Coppa Centenario”, definizione data a questo mini-torneo, vedrà scendere in campo tre squadre: Azzurra Oristano, Coral Alghero e Genneruxi Cagliari. Nessun obiettivo specifico per le compagini, ma solamente tantissima voglia di ricominciare.

L’Azzurra Oristano si presenta con un volto diverso rispetto a quanto preannunciato alla fine della scorsa estate. “Giocheremo con molti under 18 e l’aggiunta di qualche senior – commenta il coach dell’Azzurra, Giancarlo Bogo – che si è reso disponibile. L’obiettivo è quello di tornare in palestra, giocare e divertirci. Ricreare il gruppo e ritrovarsi dopo tanto tempo”. Pronta anche la Coral Alghero che sarà guidata in panchina da Beppe Mulas. “Oltre all’ingaggio di coach Mulas – commenta il dirigente algherese Massimo Salvatori – partecipiamo con qualche senior e con l’integrazione in rosa di alcuni under 18. Non solo, aggiungeremo anche qualche classe 2006, in modo tale da far fare un po’ di esperienza anche ai più giovani”. Sulla stessa linea si presenta anche il Genneruxi Cagliari, guidato in panchina dall’esordiente Nicola Massa. “Siamo abbastanza giovani – commenta il coach cagliaritano – con un gruppo composto dall’under 18 e l’aggiunta di due o tre senior. Facciamo questo minitorneo con grande entusiasmo”.

Il via ufficiale è previsto per domani, alle 18.30, a Oristano, con i padroni di casa dell’Azzurra che ospiteranno la Coral Alghero.

