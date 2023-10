La C Unica di basket comincia ancora nel segno della Ferrini Delogu Legnami, che passa a Elmas (92-74) con un grande exploit della coppia Samoggia-Graviano, autrice di quasi due terzi del fatturato offensivo quartese (60 punti). Privo dell'infortunato Sarritzu, il quintetto ha controllato con relativa facilità per tutti i 40 minuti, mettendo in cascina il primo successo stagionale.

Partono con una bella affermazione anche l'Olimpia Cagliari di Roberto Zucca, vittoriosa per 71-58 sull'Astro con un Pili in grande spolvero (21 personali), e l'Antonianum, che supera in casa la matricola Sennori (71-52, 18 a referto per Astara).

Ha bisogno di un overtime, invece, il Sant'Orsola in casa del Cus Sassari: dopo un match equilibrato, decidono i 18 di Manca e i 16 di Desole. Dall'altra parte non bastano i 20 all'esordio dell'esperto Spanu.

Nel derby tra club satellite del Banco di Sardegna Sassari, ha la meglio la Torres di Antonio Carlini, che regola i "cugini" della Dinamo Academy Alghero per 90-67 con Dore nelle vesti di trascinatore (25).

Cus Sassari-Sant’Orsola 74-77 d1ts

Cus Sassari: Dongu 2, Cecchini 4, Spanu 20, Onali 2, Campus 1, Piras 9, Demartis 8, D’Elia 23, Canu ne, Lizzeri 4, Gaio 1, Ruiu ne. Allenatore Sassu

Sant’Orsola Sassari: Vargiu 5, Manca 18, Puggioni 9, Solinas ne, Serra 16, Aroni 6, Desole 9, Fara 2, Gueye ne, Usai, Scanu Manunta 7, Fancello 5. Allenatore Porcu

Parziali: 18-19; 33-40; 51-56; 70-70

Torres-Dinamo Academy 90-67

Sef Torres: Carta 18, Dore 25, Raffo 5, Basoli 18, M. Piredda 4, N. Pisano 8, Canu, S. Piredda 11, Cabras 1, Panai. Allenatore Carlini

Dinamo Academy Alghero: Casu 9, Denti 14, Obino 2, Pitirra, Giua 2, Angius 5, Cubeddu, Vasselli 17, Barabino 9, Mura, Figus, Desole 9. Allenatore Mura

Parziali: 21-22; 42-33; 57-56

Olimpia-Astro 71-58

Olimpia Cagliari: Piras 10, Mercenaro 6, Tocco 8, Piana 4, Motzo 2, Palazzi 2, Dessì, Frattaroli 4, Chessa 4, Pili 21, Pandori, Corsi 10. Allenatore Zucca

Astro Cagliari: Dore 5, Susini 2, Manca, A. Bonacci 7, Balia, Kalz 6, Sanciu 10, Melis, L. Bonacci 17, Badellino 11. Allenatore Frau

Parziali: 19-14; 42-27; 59-44

Elmas-Ferrini 74-92

Oratorio Elmas: Biggio 8, Secci 6, Podda 12, Oppo 8, Boi 10, Di Ciaula 17, Vadilonga 13, Boetti ne, Pinna, Piga ne. Allenatore Benucci

Ferrini Delogu Legnami: Porrà, Graviano 29, Saba 9, Vadilonga 2, Pedrazzini 4, Pisu, Samoggia 31, Fois 9, Madau, Marras 8. Allenatore Cocco

Parziali: 12-20; 30-43; 51-68



Antonianum-Sennori 71-52

Antonianum Quartu: Febbo ne, Astara 18, Pau 1, Pirisi 2, Piras 5, Ruggeri, Passa 11, Saddi 2, Jordan 12, Onnis 8, Piludu 12, Mattana ne. Allenatore Bogo

Innovyou Sennori: Nieddu ne, Corrias, M. Piras 4, Cherchi 8, S. Piras, Doneddu ne, Medda 2, Merella 12, Cordedda 12, Marreu, Pisano 11, Bertolini 3. Allenatore Piras

Parziali: 18-17; 34-26; 46-45

