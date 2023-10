Nel quinto turno della C Unica di basket maschile, i fari sono tutti puntati sulla sorpresa Olimpia Cagliari. Vittoriosi, fin qui, in tre partite su quattro, i "Pumas" di Roberto Zucca mettono nel mirino l'Antonianum Quartu, atteso in via Pessagno domenica alle 17.30.

Le sfide del sabato. Interessante la sfida di Calasetta tra Il Veliero di coach Magiera e la Torres, beffata in casa una settimana fa proprio dall'Olimpia (ore 18).



Alle 19 la matricola terribile Innovyou Sennori, trascinata fin qui dall'esperienza di elementi quotati per la categoria come Cordedda, Pisano e Merella, è di scena sul parquet della Manitech Elmas. Punti importanti in palio anche a Sassari, dove il Cus riceve la visita della Dinamo Academy Alghero (18.30).



Vuole sbloccarsi, infine, l'Astro Cagliari, unica formazione ancora a secco di punti: alle 20 c'è l'ostico match in casa del Sant'Orsola, reduce dal turno di riposo.

Osserva tutti dall'alto a punteggio pieno la Ferrini Delogu Legnami, che dopo 4 successi in altrettante gare affronta con serenità il turno di riposo.

© Riproduzione riservata