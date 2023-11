Continua la marcia in vetta alla C Unica di basket della Ferrini Delogu Legnami, che in casa del fanalino di coda Astro mette in fila la sesta vittoria su 6.

Al PalaMellano, però, non è stata gara a senso unico: dopo una partenza lanciata (+11 alla prima sirena), i quartesi hanno subito il ritorno degli avversari nel secondo quarto, incassando un break di 28-12 che ha rimesso tutto in discussione. Con il contributo dei "soliti" Graviano, Samoggia e Pedrazzini (82 punti in tre, sui 99 di squadra), la capolista ha poi chiuso i conti nel secondo tempo (99-88).

Alle spalle dei biancoverdi ci sono sempre i "Pumas" dell'Olimpia Cagliari, corsari sul difficile campo de Il Veliero Calasetta (83-72). Decisivo un secondo periodo da 29-14 di parziale. Dall'altra parte non sono bastati i 25 di Salis, i 20 di Barreiro e il rientro a buoni livelli di Pipiciello, fermato da un infortunio nella primissima parte di stagione.

Preziosa vittoria per l'Antonianum, travolgente sul campo del Cus Sassari (93-61) col trio Saddi-Jordan-Onnis sugli scudi. Corsara anche la Torres, che in un convulso finale mette la freccia e sorpassa la Manitech Elmas. A guidare gli uomini di Carlini è il "talentino" in orbita Dinamo Sassari Riccardo Pisano, che negli ultimi 2 minuti realizza i canestri della rimonta dopo un match per larghi tratti condotto dai masesi.

Ok anche il Sant'Orsola, che piega le resistenza della Dinamo Academy Alghero (80-63) grazie ai 20 di Puggioni e ai 19 di Serra (80-63).

Classifica: Ferrini Delogu Legnami 12, Olimpia Cagliari 10, Sant'Orsola e Torres 8, Calasetta, Antonianum, Innovyou Sennori, Dinamo Academy Alghero e Manitech Elmas 6, Cus Sassari 2, Astro 0.

Astro-Ferrini 88-99

Astro Cagliari: Susini ne, Manca ne, A. Bonacci 2, Balia, Kalz 6, Sanciu 27, L. Bonacci 4, Solinas 20, Badellino 16, Poma 10, Bonomo 3. Allenatore Frau

Ferrini Delogu Legnami: Porrà 2, Graviano 31, Saba 4, Vadilonga 1, Pedrazzini 20, Pisu 1, Samoggia 31, Madau 2, Marras 7. Allenatore Cocco

Parziali: 24-35; 52-47; 66-76

Calasetta-Olimpia 72-83

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Porricino, Boi, Pipiciello 11, S. Zucca 2, Rombi, Salis 25, Ivaldi 9, Vigo, Mattana 5, Barreiro 20. Allenatore Magiera

Olimpia Cagliari: Motzo 13, Tocco 11, Piana, Piras 9, Chessa 6, Palazzi 7, Dessì ne, Frattaroli 7, Pili 21, Pandori ne, Corsi 5, Terrosu 4. Allenatore Zucca

Parziali: 13-16; 27-45; 47-60



Cus Sassari-Antonianum 61-93

Cus Sassari: Dongu 4, Gaio 8, Spanu 13, Onali ne, Campus 6, Cecchini 3, Piras ne, D’Elia 15, Lizzeri 8, Demartis 4, Ruiu. Allenatore Sassu

Antonianum Quartu: Astara 7, Pau, Pirisi, Piras 5, Ruggeri, Passa 7, Saddi 22, Jordan 19, Onnis 23, Piludu 10. Allenatore Bogo

Parziali: 18-30; 46-54; 54-71



Elmas-Torres 63-65

Manitech Elmas: Biggio 4, Secci ne, Podda 7, Oppo ne, Boi ne, Di Ciaula 16, Nanni 1, Vadilonga 7, Boetti 4, Pinna ne, Serra 19, Carrucciu 5. Allenatore Benucci

Sef Torres: Carta 5, Dore 2, Raffo 7, M. Piredda ne, N. Pisano 19, Canu 2, S. Piredda 6, R. Pisano 24, Panai ne, Fiori. Allenatore Carlini

Parziali: 19-21; 44-31; 57-44



Sant’Orsola-Dinamo Academy 80-63

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 2, Puggioni 20, Ledda, Solinas 3, Serra 19, Aroni 3, Desole 12, Fara 5, Gueye, Usai 2, Scanu Manunta 12, Fancello 2. Allenatore Porcu

Academy Alghero: S. Casu 12, Obino 3, Denti, Pitirra 4, Giua 6, Angius, E. Casu 14, Vasselli 4, Barabino 6, Fall 5, Mura, Desole 9. Allenatore Mura

Parziali: 18-13; 38-31; 59-45

