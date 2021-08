La C Silver 2021/2022 prende forma e non mancano i colpi di scena. Delle dieci squadre iscritte ne sono rimaste nove. Con le quartesi Ferrini e Antonianum, le cagliaritane Esperia e Olimpia, il Calasetta, l’Uri e le turritane Sef Torres, Sant’Orsola e Cus Sassari, non ci saranno i vice campioni sardi dell’Accademia Sestu, appena diventata Astro a seguito della fusione con Scuola Basket Cagliari e Astro.

I sestesi hanno rinunciato al massimo campionato maschile regionale, in cui da anni hanno un ruolo da protagonisti, dopo l’improvviso forfait dato da sette giocatori alla vigilia della preparazione precampionato. Alcuni sono pronti a cambiare casacca, altri vogliono dare la priorità allo studio o al lavoro. Da lì l’effetto domino.

Dopo la comunicazione tardiva effettuata dagli atleti, sarebbe stato comunque possibile disputare la C Silver ma optando per prospetti più maturi o con qualità differenti rispetto a quelle che l’Accademia ha sempre ricercato, ovvero giovani al di sotto dei trent’anni su cui costruire un progetto a lungo termine. La società, però, non ha voluto snaturare il proprio pensiero, ha preferito uno stop di un anno e il “piano B” chiamato serie D. A quel punto è sopraggiunta la scelta di coach Marco Sassaro di rinunciare alla guida della prima squadra in D - l’Astro la disputerà con al timone coach Gianluca Susino - e il ritorno alle rispettive basi dei giocatori in prestito, liberi di accasarsi altrove. Restano a Sestu i tesserati Luca Bonacci, Riccardo Fois e Matteo Solinas, con la possibilità che altri giocatori, come Badellino, possano unirsi al gruppo se gli impegni lavorativi glielo consentiranno.

Intanto coach Sassaro, che non nasconde la gratitudine e il forte legame con la società dei Pirati, con cui ha vissuto sei anni sulla cresta dell’onda e conquistato playoff e promozione in B, dovrebbe restare come responsabile tecnico della sede sestese e, se lo vorrà, potrà dedicarsi alle giovanili e ad altri progetti.

FERRINI - Se il Sestu rinuncia, la Ferrini ritorna. I quartesi, tra i grandi assenti della stagione 2020/21, sono pronti a ripresentarsi sul parquet.

Stavolta, però, a guidare i biancoverdi sarà Alessio Buffa, profeta finalmente in patria, visto che è un quartese che ha sempre allenato nella Penisola. Buffa, pronto a subentrare a Simone Grandesso, arriva da Crema, dove ha allenato in U18 e 1ª Divisione. Nella propria decennale carriera, il nuovo coach della Ferrini ha maturato esperienze a La Spezia e Carrara, in Serie C, D ed Eccellenza, nonché nelle categorie Under, dall’U14 all’U20, anche Élite. Nella stagione 2011/12 ha anche guidato la selezione regionale ligure.

© Riproduzione riservata