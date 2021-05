Si giocherà alle 20.30 di domani, in via Pessagno a Cagliari, il recupero di Olimpia-Teti Aqe Sestu, gara valevole per il sesto turno della C Silver di basket rinviata la scorsa settimana.

L’Olimpia arriva all’appuntamento da ultima in classifica, ancora a zero dopo sette giornate e reduce dal 72-56 subito sul campo del Sennori. L’Accademia Sestu, invece, ha conservato il secondo posto in solitaria grazie al successo per 85-62 ottenuto sabato in casa contro il San Salvatore Selargius.

“La crescita individuale e di squadra auspicata dopo la sosta di 13 mesi tarda ad arrivare, ma sul raggiungimento del principale obiettivo societario, ovvero smaltire la ruggine accumulata ed essere pronti per la prossima stagione, siamo in perfetto ritmo”, ha confermato il coach della Teti Aqe Marco Sassaro.

LE ALTRE PROTAGONISTE - Nell’altro match di sabato scorso, valevole per la settima giornata, l’Esperia ha ottenuto un prezioso 63-78 in quel di Ploaghe, tana dell’insidiosa Sef Torres. La società cagliaritana, che ha sconfitto i turritani a meno di 48 ore dalla vittoria siglata a Selargius giovedì sui gialloneri, superati con un netto 47-80, ha conservato vetta e imbattibilità e inorgoglito coach Federico Manca, che ancora per un turno dovrà fare a meno di Villani, out per ragioni lavorative. “Sono molto soddisfatto. Temevo la sfida con la Torres perché si tratta di una bella squadra, ma siamo stati bravi sia ad approcciare bene la gara sia a gestirla con serenità”, ha sottolineato il coach esperino.

Boccata d’ossigeno e di fiducia, in casa Sennori. “Dopo tre sconfitte, con qualche giocatore infortunato e qualche al rientro da un infortunio e dunque non ancora al cento percento, avevamo bisogno di una vittoria che ci tirasse su il morale ed è arrivata”, ha commentato a freddo Gabriele Piras, coach del Sennori. “Nonostante fossero molto giovani, i giocatori dell’Olimpia sono stati bravi a tenere basse le nostre percentuali al tiro e anche a sfruttare il loro atletismo andando sempre a rimbalzo in attacco. È stato un successo tutt’altro che scontato, abbiamo vinto usando l’esperienza e quella fisicità che ci era mancata nelle gare precedenti. Adesso siamo più sereni e già al lavoro in vista del prossimo impegno”.

