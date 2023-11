Nuovo impegno esterno per la Techfind Selargius. Incassati i primi due punti stagionali a spese di Carugate, domani (20:30) le giallonere proveranno a ripetersi in casa della Tecnoengineering Moncalieri, formazione che - come le selargine - fin qui ha raccolto un solo successo.



«La vittoria di sabato è stata molto importante», spiega il tecnico giallonero Simone Righi, «è servita per dare morale e fiducia a una squadra che sta lavorando bene, ma che allo stesso tempo non aveva ancora avuto l’occasione di cogliere i frutti del proprio impegno in palestra e sul parquet, iniziato ad agosto».

Il San Salvatore ha le idee chiare sulle armi da mettere in campo per centrare la seconda vittoria: «Cercare di trovarsi in attacco, condividere i possessi per trovare maggiori vantaggi e, sotto l’aspetto difensivo, provare con un lavoro non solo individuale ma di squadra a stanare i punti deboli delle avversarie».

Moncalieri è squadra ambiziosa, visto il suo recente passato in A1: «Sarà una partita molto difficile», sottolinea il coach, «il loro campo è sempre molto impegnativo. In più vengono da una sconfitta non preventivata contro la Stella Azzurra Roma e hanno voglia di rivalsa. Si tratta di una squadra giovane con punti fermi, soprattutto interni, come le lunghe Cordola e Salvini, coadiuvate da un reparto esterno pronto a lottare. Noi ci stiamo preparando alla sfida cercando di limare le lacune difensive e optando per una fluidità sempre maggiore in attacco».

© Riproduzione riservata