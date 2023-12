Pokerissimo Esperia. A Monte Mixi, nella prima giornata di ritorno della Serie B Interregionale, i granata mandano al tappeto anche la capolista Palestirna e infilano la quinta vittoria consecutiva (81-76).

Grinta, capacità di soffrire, freddezza di fronte ai tentativi di ritorno degli avversari: c'è un po' tutto nella settima vittoria stagionale della truppa di Manca, guidata dai 19 personali del solito Kucan, senza dimenticare Thiam (17) e un Potì in grande crescita dopo i problemi al polso che l'avevano condizionato nella prima parte della stagione.

In attesa delle gare di domani, il successo consente ai granata di accorciare sul quarto posto in classifica. L'ultimo valido per l'accesso alla Poule Gold dei playoff promozione.

La gara. Continui botta e risposta in avvio, con l'Esperia che colpisce in transizione e i prenestini che replicano con le soluzioni dall'arco. Al 10', però, in vantaggio ci sono i cagliaritani grazie alla freddezza a cronometro fermo di Thiam (28-24).

Nel secondo quarto Floridia mette la firma sul primo, vero affondo dei padroni di casa sul 38-31. Il coach ospite Cecconi chiama timeout, e i suoi riequilibrano le cose prima di venire ricacciati indietro dalle bombe di Locci e Kucan che valgono il +8 degli esperini alla pausa lunga (48-40).

Nel secondo tempo gli uomini di Manca fanno le prove tecniche di fuga trovando la prima doppia cifra di vantaggio. Palestrina non ci sta e replica con un parziale di 9-0. La gara torna sui binari dell'equilibrio (64-61 al 30'), poi sale in cattedra Potì, principale artefice della fiammata che restituisce l'inerzia all'Esperia. Un contropiede di Locci vale addirittura il +12 (76-64): un bottino difeso con le unghie e con i denti fino alla sirena, per la gioia di un PalaEsperia colmo in ogni ordine di posto.

Il commento. « stata una partita molto difficile», commenta coach Federico Manca, «Palestrina non è capolista per caso. La nostra forza è stata quella di trovare sempre dei protagonisti diversi senza mai forzare le soluzioni. Siamo tornati a essere quella squadra viva e aggressiva dei mesi scorsi, il pubblico se n'è accorto e ci sostiene. Siamo contenti dei due punti, anche perché all'orizzonte ci sono due trasferte consecutive, entrambe insidiose».

Esperia-Pall. Palestrina 81-76

Esperia Cagliari: Cabriolu, Mercenaro ne, Kucan 19, Floridia 5, Potì 14, Villani, Frattaroli ne, Thiam 17, Picciau 5, Locci 9, Tocco ne, Sanna 12. Allenatore Manca

Pallacanestro Palestrina: Rischia, Veljkovic 6, Rossi 21, Molinari 5, Ugolini ne, Colagrossi, Misolic 9, Visentin 8, Baquero 22, Mattarelli ne, Cernic 5. Allenatore Cecconi

Parziali: 28-24; 48-40; 64-61

