L’Esperia fa tappa a Ferentino. Guadagnato l’accesso ai play-in “Silver” della Serie B Interregionale grazie al successo interno di una settimana fa contro Fiumicino, i granata si preparano a un faccia a faccia ricco di contenuti nell’ultimo turno della regular season (domenica, palla a due alle 18).

Anche i laziali, infatti, prenderanno parte alla Poule Silver, la cui classifica iniziale verrà determinata sulla base dei punti conquistati negli scontri diretti della prima fase. Per questo, un eventuale successo permetterebbe al quintetto di Manca di avvantaggiarsi sui rivali. Non solo: i due punti a Ferentino, accompagnati da una contemporanea sconfitta della Carver sul campo della capolista Virtus Roma, consentirebbero di concludere la stagione regolare con un lusinghiero sesto posto.

«L'ultima vittoria su Fiumicino è stata fondamentale», afferma l’ala Daniele Locci, «abbiamo chiuso definitivamente il discorso salvezza tenendo aperta la possibilità di andare ai playoff. Il cammino è ancora lungo, ma un passo alla volta, grazie anche al supporto dei nostri tifosi, potremo raggiungere i nostri obiettivi».

Ferentino affronterà la sfida col coltello tra i denti: sconfitti a Grottaferrata nell’ultimo turno dopo ben 6 successi consecutivi, gli uomini di coach Lulli vorranno trovare riscatto davanti al pubblico amico. Tanti i giocatori di spicco nel roster gigliato: dall’ex Cagliari Dinamo Academy Roberto Rullo al talentuoso argentino Miguel Gerlero, passando per l’esperto lungo Luca Bisconti: «Affrontiamo una squadra con alcuni tra i giocatori più esperti e forti del campionato», conferma il giocatore cagliaritano, «hanno avuto alti e bassi, ma, al netto dell’ultima sconfitta, ora stanno avendo un rendimento all’altezza del loro potenziale. Sarà una partita fondamentale per entrambi, perché ci permetterà di avere due punti in più nella fase successiva. Siamo pronti a combattere su pallone. Vincerà chi presterà maggiore attenzione ai dettagli».

