Alla vigilia del campionato, diversi osservatori pensavano che il passaggio nel Girone A della Serie A2 Femminile, quello che comprende le competitive formazioni del Nord-Ovest, avrebbe creato non pochi problemi alla Techfind Selargius.

Dalle parti di viale Vienna, però, non si sono fatti prendere dal panico. Nemmeno dopo le prime tre sconfitte consecutive. Un passo alla volta, coach Righi ha plasmato un organico completo in ogni reparto, capace di interpretare il gioco con fluidità e coesione. Il risultato sono 9 vittorie nelle ultime 10 giornate (l'ultima ottenuta sabato, in casa, contro le Foxes Giussano) che hanno permesso alle giallonere di issarsi al quarto posto al termine del girone d'andata a quota 18. Un risultato straordinario, che vale il primo, storico approdo delle selargine alle Final 8 di Coppa Italia.

«Di più non potevamo chiedere al nostro girone d'andata», osserva il tecnico Simone Righi, «non posso che rivolgere un plauso a tutte le ragazze. Alla vigilia della gara contro Giussano ci eravamo detti che per vincere sarebbe stato necessario faticare tutti insieme. Arrivavamo da una settimana difficile in termini di acciacchi e malanni di stagione, ma le ragazze sono state capaci di gettare il cuore oltre l'ostacolo, interpretando al meglio una gara insidiosa».

Nessun avversario fa paura. Nemmeno la corazzata Derthona, che inaugurerà il girone di ritorno del San Salvatore. «Andremo sul loro campo con fiducia e decisi a vendere cara la pelle», aggiunge, «ci siamo meritati il rispetto e le attenzioni di tutte le avversarie. Ognuno darà il massimo contro di noi, ed è merito del lavoro compiuto dalla squadra. Siamo pronti a dare ancora battaglia».

