Alla ricerca del settimo sigillo. La Techfind Selargius non vuole interrompere il suo momento magico, e domenica (palla a due alle 16) vola in Lombardia per andare all'assalto della Logitech Broni, quarta forza del Girone A di Serie A2 Femminile, fin qui imbattuta tra le mura amiche. Un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff (le selargine si trovano appena un gradino sotto, quinte a quota 12 punti), che le giallonere affronteranno in gran fiducia, ma con qualche acciacco rimediato nella settimana.

Tra le giocatrici reduci da infortuni c'è la playmaker Samira Berrad, alle prese con un problema al ginocchio che potrebbe ancora tenerla out. Ma l'ex Umbertide ci tiene comunque a suonare la carica: «Cercherò di tornare in campo il prima possibile. Sono e sarò sempre al fianco delle mie compagne, a sostenerle e urlare con la mia famosa verve», afferma, «Broni è una squadra forte che ha già dimostrato di poter essere un'avversaria molto temibile. Hanno alcune individualità di spicco che possono fare la differenza e giocano con un gran ritmo. Non sarà facile portare a casa la partita, visto anche che loro tra le mura amiche non hanno mai perso».

La sfida è di quelle complicate, ma la cavalcata può proseguire: «Noi ce la metteremo tutta e lotteremo fino alla fine come abbiamo sempre fatto», conclude, «daremo loro filo da torcere per portare a casa i due punti e continuare la striscia positiva di vittorie».

