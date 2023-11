La Techfind San Salvatore Selargius fa cinquina. Il Torino Teen Basket lotta fino a pochi minuti dal termine dell’ultimo periodo, ma si deve arrendere di fronte alla difesa e alla lucidità nelle scelte offensive delle giallonere.

Risultato finale fissato sul 73-61 dalle ragazze di Righi, che nel primo tempo non riescono a lasciare il proprio segno sulla gara soprattutto a livello difensivo ma chiudono avanti sul 32-30. Poi il cambio di marcia decisivo, le percentuali che salgono e il vantaggio che si dilata fino al +18 sul 61-43. Torino prova a reagire nel quarto finale, torna fino al -9, ma El Hebbab e Reani chiudono la pratica in anticipo regalando il decimo punto in classifica.

La cronaca. Torino approccia bene la gara con Azzi, mentre in difesa l’alternanza tra uomo e zona crea qualche piccolo problema alla Techfind che comunque resta in scia grazie a Ceccarelli e Granzotto. Sono le ospiti però a chiudere avanti i primi 10’, con Tortora che dall’arco scrive il 12-15.

Cristelo Alves fa valere i centimetri e la sua forza in apertura di secondo periodo, si apre un frangente in cui attacchi e difese vanno a folate e la confusione è attrice protagonista. Selargius cresce però in intensità, Mura regala il vantaggio sul 21-19 con la prima tripla di serata. Ceccarelli con la stessa specialità prova ad allungare, Torino però ha carattere e rientra fino all’impatto a quota 30, prima che Granzotto mandi tutte negli spogliatoi sul 32-30.

La gara cambia nel terzo periodo: la Techfind sale di tono in difesa e in attacco la musica cambia definitivamente. La palla gira al meglio sul perimetro e Ceccarelli ne approfitta per creare le prime crepe tra le fila torinesi con due triple. Mura con un’altra tripla regala il primo vantaggio in doppia cifra sul 47-35, le giallonere non si accontentano e continuano a spingere fino al 56-43 della fine del quarto.

Negli ultimi dieci minuti, Righi ottiene risposte importanti dalla panchina con Berrad e Pandori. Torino ha un motto d’orgoglio che la spinge fino a toccare il -9 spinta da Tortora e Delboni a metà quarto. La Techfind trova allora in Laura Reani la risposta ai suoi quesiti. La numero 4 segna le due triple pesanti che chiudono definitivamente il match quando sul cronometro mancano ancora più di due minuti. Alla sirena finale il tabellone dice così 73-61 in favore della Techfind.

«Non siamo partite bene», commenta coach Simone Righi, «abbiamo avuto difficoltà nel primo quarto ad entrare in ritmo perché in difesa non siamo riuscite ad avere l’energia e la grinta che ci contraddistinguono. Dopo l’intervallo però abbiamo avuto una grande reazione a partire dalla difesa, che ci ha permesso di trovare tiri aperti in attacco e mettere in risalto le nostre qualità. Abbiamo costruito tiri migliori ed è per quello che le percentuali si sono alzate, nella seconda metà di gara siamo state più aggressive sul pick&roll e nell’uno contro uno e così abbiamo tirato con più fiducia oltre che con ottime percentuali».

Techfind San Salvatore Selargius - Torino Teen Basket 73-61

Techfind Selargius: Reani 6, El Habbab 13, Mura 12, Pandori 2, Berrad 2, Granzotto 7, Ceccarelli 19, Porcu, Corongiu, Pavrette 12, Poddighe. Allenatore Righi

Torino Teen Basket: Azzi 2, Delboni 11, Sabou, Colli 11, Giangrasso 2, Baima 8, Tortora 8, Isoardi, Jankovic 5, Cristelo Alves 14. Allenatore: Corrado.

Parziali: 12-15, 20-15, 24-13, 17-18

