Il Taliercio resta maledetto. Si impone la Reyer per 82-79 con il Banco che non riesce a completare la rimonta. Uno a zero per Venezia e lunedì si gioca ancora al Taliercio per la seconda gara dei quarti scudetto.

La squadra di Bucchi dovrà giocare meglio se vuole vincere, soprattutto dovrà tirare meglio: appena 4/19 da tre, contro il 10/20 della squadra di casa.

La cronaca. Dowe con 6 punti (4/4 ai liberi) spinge il Banco in avvio: +6 con entrata centrale di Bendzius, 4-10 al 4' e primo time out di Spahija. Watt fa la voce grossa dentro l'area e riduce il distacco (16-17 al 7') ma l'ingresso di Robinson è una frustata al match: 9 punti che sono anche il massimo vantaggio del primo quarto, 20-29.

In apertura di secondo quarto Sassari tocca il +12 con i due liberi di Gentile, ma una tripla dell'ex Spissu scuote Venezia che con un break di 14-0 (Watt davvero immarcabile) ribalta l'inerzia e passa in vantaggio: 43-39. Interrompe il digiuno il solito Dowe ma la partita è cambiata: -5 al riposo.

L'inerzia resta ai padroni di casa che in apertura di terzzo quarto dilagano con una schiacciata di Willis: 55-45.

Il risveglio di Bendzius ridà coraggio al Banco: 57-54. Il killer Bramos infila due triple e Venezia riparte avanti toccando anche il +11.

In apertura di ultimo quartoDowe da sotto per il -5 ma nell'azione seguente gli viene fischiato l'antisportivo su Tessitori. Venezia lo sfrutta con 4 punti, e due lampi di Mokoka fanno sprofondare i biancoblù a -12 dopo 33'. Diop spinge per l'ennesimo recupero e Kruslin segna i due liberi del -1 a 58 secondi dalla fine. Non sbaglia dalla lunetta Willis e la tripla di Bendzius per il pareggio è scagliata da una situazione impossibile.

I tabellini

Umana Reyer Venezia: Spissu 3 Parks 8 Bramos 12 Moraschini 2 De Nicolao ne, Granger 6 Chillo ne, Brooks 7 Willis 7 Watt 19 Tessitori 7 Mokoka 8 All. Spahija.

Banco di Sardegna Sassari: Jones 3 Robinson 16 Dowe 16 Kruslin 9 Gandini ne, Devecchi ne, Treier 3 Chessa ne, Stephens 5 Bendzius 8 Gentile 4 Raspino, Diop 13 All. Bucchi.

© Riproduzione riservata