Slitta la gara della Dinamo Sassari sul campo della Dolomiti Energia Trentino. Il match, che si sarebbe dovuto disputare sabato alle 20 a Trento, è stato rinviato in seguito alla decisione della Legabasket e della federazione che hanno recepito il decreto del Governo in vista dei funerali di Papa Francesco che si terranno proprio sabato.

Oltre a Trento-Sassari, nel terzultimo turno della Serie A di basket vengono spostate anche Cremona-Trieste e Napoli-Trapani.

Non è stata ancora fissata la nuova data, ma è presumibile che si giocherà domenica, anche per non alterare troppo la corsa ai playout e alla salvezza.

