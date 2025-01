Terza stagione consecutiva senza Coppa Italia. Le false partenze della Dinamo stanno diventando una regola e questo deve indurre a una riflessione anche su come viene affrontato il mercato estivo. Un appannamento può starci in 15 anni di serie A, che hanno portato a traguardi inimmaginabili come lo scudetto, quattro coppe nazionali (Italia e Supercoppa Italiana) e una Europe Cup. Allo stesso tempo la società deve fare una riflessione sul perché come nel campionato scorso la squadra biancoblù resti nella zona anonima della classifica.

La sconfitta casalinga per mano di Varese (81-86) è ben più grave di quella alla prima di campionato contro Scafati, perché c'era in ballo la possibilità di continuare a concorrere per la Final 8.

Sconcertano le dichiarazioni del tecnico Nenad Markovic: "Penso che questa squadra come l’anno scorso non riesca a vincere una partita importante per qualcosa". E' come ammettere che questa squadra (intesa come allenatore e giocatori) non ha la personalità e la qualità mentale per avere un costante rendimento di qualità.

Doveva essere la stagione del rilancio, ma dopo l'eliminazione dai preliminari di Champions e il mancato approdo in Coppa Italia, restano solo i playoff scudetto per evitare un'altra stagione anonima.

