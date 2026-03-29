Errare è unano, perseverare è diabolico e pericoloso, perché la Dinamo si fa superare in volata da Treviso al PalaSerradimigni (103-108) e si complica un finale di campionato dove dovrà vincere almeno due gare per salvarsi.

Brutto l'approccio del Banco di Sardegna a una gara decisiva per la salvezza: 0-10 e anche -12 al 5'. Macura è imprendibile, ma almeno Beliauskas e McGlynn tengono viva la Dinamo che inizia la rimonta e poi sorpassa con Buie (39-36 al 14'). Sassari sembra in controllo e al 23' tocca addirittura il +11.

Treviso non molla, gli ex Weber e Cappelletti guidano la rimonta, Croswell è efficace sotto canestro e il sorpasso degli ospiti arriva a 65 secondi dal termine. Come contro Reggio Emilia, i play Buie e Macon gestiscono male le ultime azioni perdendo palla e gli ospiti ringraziano col colpaccio che ribalta anche il -3 dell'andata.

Cinque i giocatori in doppia cifra: Marshall con 21 punti il migliore. Sono usciti per 5 falli tutti i lunghi: Thomas (ancora una prova sottotono), McGlynn e Vincini.

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