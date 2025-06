Un traguardo che mancava dal 1995, quando le Azzurre conquistarono l’unico titolo europeo della loro storia. Tre decenni dopo, l’Italia del basket femminile torna a scrivere la storia. Al Pireo, le ragazze di coach Andrea Capobianco piegano 76-74 la Turchia al termine di una partita tesissima, decisa solo all’overtime, e centrano la qualificazione alla semifinale dell’Europeo.

Venerdì, la sfida che vale un posto in finale contro la vincente del quarto tra Germania e Belgio, in programma mercoledì alle 16.30.

Una vittoria dal peso enorme, non solo per il valore dell’avversaria, ma per la maturità con cui le Azzurre hanno saputo reagire nei momenti più difficili. Il primo, al termine dei tempi regolamentari: sopra di due a pochi secondi dalla fine, l’Italia sembrava avere la partita in pugno, ma una palla persa da Keys ha spalancato la via del pareggio a Uzun, glaciale nel battere la sirena e mandare la sfida all’overtime.

Lì, quando la pressione poteva schiacciare, l’Italia ha risposto con lucidità e carattere. Cubaj si è caricata la squadra sulle spalle con tre giocate chiave nel pitturato, Zandalasini ha firmato il canestro decisivo a 16” dalla fine. Poi, nell’ultima azione, la difesa ha completato l’opera: la Turchia ha sbagliato e il sogno azzurro ha potuto prendere forma.



La gara. Italia meglio in avvio, ma’inerzia cambia nella seconda frazione, quando McCowan fa la voce grossa sotto canestro e Zandalasini fatica a trovare spazi. All’intervallo le turche sono avanti (35-31), e a inizio ripresa toccano anche il +9. Ma le Azzurre reagiscono: Verona, Cubaj e finalmente Zandalasini guidano un parziale di 10-0 che ribalta tutto. Nel quarto periodo si alternano sorpassi e controsorpassi, fino all’epilogo beffardo: Keys sbaglia, Uzun pareggia, si va al supplementare.

Nei cinque minuti extra, Cubaj è dominante negli uno contro uno, Uzun prova a replicare, ma alla fine la differenza la fa il talento e la personalità: Zandalasini punisce la difesa turca, poi, sul ribaltamento di fronte, la difesa tiene botta e fa scattare la festa. Un finale da brividi per una notte destinata a restare nella memoria.

Italia-Turchia 76-74 d1ts

Italia: Keys 12, Pasa 5, Verona 12, Zandalasini 14, Pan 4, Cubaj 16, Madera, Santucci 2, Fassina 3, Andre 8, Spreafico ne, Trimboli. Allenatore Capobianco

Turchia: Istanbulluoglu ne, Uzun 20, Cakir 9, Fitk 7, McCowan 16, Bilgic ne, Onar 8, Bayram 6, Senyurek 8, Erdogan, Atas ne, Ural ne. Allenatore Memnun

Parziali: 20-17; 31-35; 50-50; 68-68

© Riproduzione riservata