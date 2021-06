La squadra azzurra vuole il suo play, Marco Spissu. Il giocatore sassarese sta recuperando dall'infortunio (lesione al muscolo di una coscia) subìto domenica nell'amichevole contro la Germania e ancora non si sa se riuscirà a giocare, ma il ct Meo Sacchetti conta di averlo in campo. Per questo Spissu è tra i 14 convocati che da oggi saranno in Serbia per preparare le partite di qualificazione all'Olimpiade di Tokyo.

Tra qualche giorno gli ultimi due “tagli”: se Marco Spissu mostra di potere recuperare, sarà nei 12 che scenderanno in campo.

La prima gara è in programma mercoledì 30 giugno contro il Senegal. Il giorno dopo match contro il Porto Rico. Le prime due si incrociano in semifinale con le prime due dell'altro girone che comprende i padroni di casa della Serbia (i favoriti per la qualificazione), la Nuova Zelanda e la Repubblica Dominicana. Solo la vincente della finale accederà ai Giochi Olimpici.

I convocati

Marco Spissu (184cm, play, Sassari); Niccolò Mannion (188cm, play-guardia, Golden State Nba); Stefano Tonut (194cm, guardia, Venezia); Nicolò Melli (206cm, alapivot, Dallas Nba); Simone Fontecchio (203cm, ala, Alba Berlino, Germania); Amedeo Tessitori (208cm, pivot, Virtus Bologna); Giampaolo Ricci (202, alapivot, Virtus Bologna); Awudu Abass (198cm, ala, Virtus Bologna); Riccardo Moraschini (194cm, guardia, Milano); Michele Ruzzier (183cm, play, Varese); Michele Vitali (196cm, guardia, Brose Bamberg–Germania); Achille Polonara (205cm, ala, Baskonia Vitoria – Spagna); Mouhamet Rassoul Diouf (206cm, alapivot, Reggio Emilia); Alessandro Pajola (194cm, play, Virtus Bologna).

© Riproduzione riservata