Se la gioca alla pari sino alla fine, ma la Francia nel finale ha un pizzico di lucidità in più e il gigante Gubert: l'Italia perde 75-84 ed esce dall'Olimpiade di Tokyo. A testa alta, contro una candidata alla medaglia d'oro, imbottita di giocatori da Nba ed Eurolega.

Forse c'è un pizzico di rammarico dopo una gara strepitosa dal punto di vista caratteriale, ma con qualche battuta a vuoto di alcuni giocatori. Coach Sacchetti non ha fatto entrare neppure questa volta Marco Spissu, nonostante la prestazione disastrosa al tiro di Mannion: 1/10. Intendiamoci, il ct Sacchetti ha fatto un capolavoro per avere portato la nazionale – gruppo vero - ad un soffio dalla semifinale e Mannion è andato oltre quello che si attendeva da un giocatore di appena 20 anni. Ciò non toglie però che già come contro la Nigeria, anche nel big match contro la Francia valeva la pena provare il play sassarese per capire se poteva proporre regia e triple come fatto nelle due ottime stagioni in maglia Dinamo.

LA CRONACA - In quintetto parte ancora Pajola e l'Italbasket inizia bene in difesa e in attacco: triple di Polonara e Fontecchio ed è +6 al 4'. La Francia usa il gigante Gobert per rientrare (8 punti) e le bombe di Fournier per mettere il naso avanti momentaneamente (18-20) ma Polonara con tap-in e una tripla senza ritmo di un altro ex Dinamo, Vitali, riportano sopra gli azzurri che chiudono il quarto 25-20.

La seconda frazione si apre col canestro di Polonara per il +7, ma sale la difesa francese e l'Italia fatica. I transalpini riemergono e sorpassano con la torre Fall che sfrutta un mismatch da sotto e converte anche il libero aggiuntivo: 30-33 al 14'. La gara resta equilibratissima coi francesi che vanno al riposo avanti di una lunghezza.

Nel terzo quarto la squadra di Sacchetti ha difficoltà a costruire (male Mannion in regia) e la Francia prende ritmo e con Batum e Fournier si allontana: 48-62 al 27'.

L'Italbasket però ha orgoglio: Gallinari e Fontecchio iniziano a rosicchiare il punteggio: 58-64 al 31'. La Francia perde fluidità in attacco (per merito anche della difesa azzurra) e Fontecchio completa la rimonta: 66-66 al 34'. La magnifica coppia azzurra lotta sino alla fine e ancora a 51” dal termine l'Italbasket è sotto di 3, ma la palla dentro l'area per Gobert spezza l'equilibrio.

Tabellino Italia: Spissu ne, Mannion 5, Tonut 4, Gallinari 21, Melli 2, Fontecchio 23, Tessitori ne, Ricci, Moraschini, Vitali 3, Polonara 15, Pajola 2. All. Sacchetti.

Qui tutti gli articoli sulle Olimpiadi di Tokyo 2020: LEGGI

© Riproduzione riservata