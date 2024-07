Nuova avventura per il cestista cagliaritano Dario Zucca. Dopo aver ben figurato lo scorso anno all'Npc Rieti, chiudendo la stagione a oltre 13 punti e 5 rimbalzi di media, l'ala cresciuta nel settore giovanile della Reyer Venezia ha scelto di sposare la causa del Basket Jesi, nobile decaduta nel torneo di B Nazionale.

Classe 1996, alto 203 cm per 100 kg di peso, il lungo cagliaritano è volato giovanissimo in Laguna, dove ha guadagnato anche l'esordio in Serie A nella stagione 2014/15. Dopo un passaggio in B con Valsesia, Zucca ha trovato l'A2 prima con Chieti, poi con Montegranaro, Bergamo, Rieti e Pistoia.

Nel 2021/22 è sceso in B a Torrenova prima e a Salerno poi. Nelle ultime due stagioni, infine, ha indossato le canotte di Casale Monferrato e a Rieti, sempre nella terza divisione nazionale.

© Riproduzione riservata