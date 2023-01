Sorpresa, in una stagione con avvio tribolato anche a causa dei tanti infortuni, ci sono tre giocatori della squadra sassarese che sono alla loro migliore stagione: l'esterno Kruslin, l'ala Treier e il lungo Ousmane Diop.

Le cifre che esibisce in questo campionato il centro Osumane Diop sono di tutto rispetto: in 18 minuti sul parquet come cambio prima di Onuaku e poi di Stephens, il ventitreenne senegalese di formazione italiana produce 8 punti con un buonissimo 61,6% nel tiro da due e conquista 5,6 rimbalzi. Per capire: nel campionato passato Diop ha avuto 6 punti e 3,6 rimbalzi di media giocando 15 minuti. Il centro biancoblù ha acquistato sicurezza al tiro e a rimbalzo, anche se ogni tanto tende a pasticciare.

Miglioramenti attesi anche quelli dell'ala Kaspar Treier, classe 1999, che peraltro ha saltato la preparazione estiva dopo l'infortunio al gomito destro riportato in agosto in una gara della nazionale. Il giocatore estone di formazione italiana sta viaggiando a 5,6 punti in poco meno di 13 minuti con ottime percentuali al tiro: 61,5% in quello da due e 50% in quello da tre. A questo aggiunge 2,6 rimbalzi.

Il dato più inaspettato è quello che riguarda il croato Filip Kruslin, anche perché va per i 34 anni. Costretto dagli infortuni dei compagni a giocare 27 minuti di media, ha risposto con 9,5 punti e il 50% nelle triple che ne fanno un tiratore da Top Five nel campionato. Anche 2,3 assist per Kruslin che invece come dato negativo ha quello del 34% nei tiri da due. Va rimarcato pure che da sei partite l'esterno croato viaggia in doppia cifra, che non è poco considerato l'enorme dispendio in difesa, dove coach Bucchi gli affida di solito l'esterno avversario più pericoloso.

© Riproduzione riservata