Con l'ultimo turno della serie A di basket in carrozzina, sono state definite le posizioni della stagione regolare e gli accoppiamenti della seconda fase. La sorprendente Dinamo Lab ha chiuso al secondo posto nel girone A alle spalle del Santo Stefano, unica avversaria che non è riuscita a battere. Per il resto la squadra di coach Massimo Bisin ha fatto percorso netto.

Adesso Claudio Spanu e compagni se la vedranno nei playoff scudetto contro la Menarini Wheelchair Sport Firenze, che ha chiuso al terzo posto nel girone B. La fase dove si lotta per il titolo scatta l'11 febbraio. La sfida è su due partite: la prima si gioca in casa della peggio piazzata, quindi a Firenze. Ritorno a Sassari. In caso di partià di vittorie decide la differenza canestri.

Chiaramente le favorite per il tricolore di basket in carrozzina sono Cantù, che ha vinto 7 scudetti nelle ultime nove stagioni, e Santo Stefano, che ha vinto nel 2019.

L'11 febbraio partono anche i playout salvezza e il Gsd Porto Torres affronta i Giovani e Tenaci del santa Lucia Roma. Prima gara a Roma, perché i Giovani e Tenaci sono arrivati ultimi senza vittorie nel girone B, mentre Porto Torres ha chiuso al penultimo posto nel girone A. Chi perde la doppia sfida retrocede in serie B.

