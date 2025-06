Non c'è solo la pattuglia straniera da rifondare nella Dinamo (per ora solo Rashawn Thomas confermato) ma anche il gruppo italiano subirà diversi cambiamenti. La società sassarese ha ufficializzato la partenza della guardia-ala Matteo Tambone. Destinazione probabile: Pesaro in A2.

Una separazione dovuta a diversi fattori, come fa capire il comunicato "Il club, nel pieno rispetto delle sue scelte personali e professionali, gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera e per le sue sfide future".

Sembra prossima anche la partenza del play Alessandro Cappelletti, dato ormai vicino alla Reyer Venezia.

Per il Banco del nuovo ds Sartori e del confermato coach Bulleri la necessità di trovare due italiani affidabili come cambi. Forse tre, dal momento che solo il centro Vincini e l'ala mpiccola Veronesi (che pure ha qualche richiesta) sono certi di restare.

