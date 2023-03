La bestia nera della Dinamo vive in laguna. Nonostante la squadra sassarese sia in netto vantaggio per 13 a 7 nelle partite giocate in Sardegna, per quanto riguarda la stagione regolare, Venezia ha vinto quattro delle ultime cinque partite giocate al PalaSerradimigni. Giusto per aggiungere pepe all'anticipo di sabato (20.30) che è ormai una classica tra le due società più vincenti dopo Milano nell'ultimo decennio.

Se si esclude la vittoria per 96-88 nel campionato 2020/21, dove la formazione di Pozzecco vinse anche nei quarti scudetto, sono arrivate negli ultimi anni solo sconfitte,quasi sempre in volata: 63-66 l'anno scorso, 83-86 nel 2018/19, 84-92 e 85-89 le stagioni precedenti.

Da ricordare che il match di sabato proporrà anche due ex: l'ala Jeff Brooks, protagonista del triplete, e il sassarese Marco Spissu, che lavora a parte per recuperare dalla contusione alla spalla destra rimediata nella gara della nazionale contro la Spagna.

© Riproduzione riservata