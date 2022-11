L'americano Jones è rientrato dagli Usa. Il nuovo pivot Deshawn Stephens, prelevato dai bosniaci dell'Igokea, è in arrivo. Da domani si dovrebbe ricomporre il Banco di Sardegna che ha lasciato qualche giorno libero ai giocatori. Inevitabilmente, dopo la partenza dell'ala Jamal Jones per gli stati Uniti, che poteva creare malumore in un gruppo già scollato.

Nel frattempo Chinanu Onuaku è rientrato in Israele, al Maccabi Tel Avic, prima nel suo girone di Eurocup e anche questo è un indizio che rivela come il talentuoso centro non si trovasse bene a Sassari.

La Dinamo però si deve concentrare su se stessa: integrare velocemente il filiforme e atletico pivot Stephens e ritrovare armonia nel gruppo, perché la chimica è più importante della tecnica negli sport di squadra.

Domenica arriverà al PalaSerradimigni la neopromossa Scafati che ha appena cambiato allenatore rivolendosi ad Attilio Caja, veterano che l'anno scorso era a Reggio Emilia e nelle quattro stagioni precedenti ha guidato Varese. Scafati si è rinforzata un mese fa con David Logan, l'anno scorso a Sassari per la seconda volta dopo la stagione del triplete e quella seguente. Logan viaggia alla media di 16 punti col 38% da tre. Il tempo non passa mai per il “Professore”.

