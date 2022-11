Il gm Pasquini ha scelto una vecchia conoscenza per colmare il buco lasciato da Chianu Onuaku: dall'Igokea (Bosnia) approda a Sassari DeShawn Stephens, il centro americano che nella stagione 2017/18 venne scelto per l'Academy Cagliari, la squadra di A2 controllata dalla Dinamo. Chiuse la stagione con 16 punti e 8,5 rimbalzi.

Giocatore non altissimo (203 cm) ma con le braccia lunghe, leggerino (un quintale scarso di peso) ma molto reattivo e verticale, simile fisicamente e tecnicamente più a Easley e Shane Lawal che agli ultimi pivot visti al PalaSerradimigni.

Nella passata stagione ha avuto col Bakken Bears una media di oltre 10 punti con 6 rimbalzi di media, disputando anche un'ottima prova contro la Dinamo in Champions. In questa stagione stava viaggiando a 13 punti e 8 rimbalzi a partita, giocando sia in Lega Adriatica che nella coppa europea.

Nella serie A italiana ha fatto un'apparizione (5 gare) con la Fortitudo Bologna nel 2019.

