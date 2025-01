L'uscita dalla Europe Cup è stata fatale al coach Nenad Markovic. La Dinamo Banco di Sardegna ha diramato un comunicato dove spiega che "è stato sollevato dall'incarico di capo allenatore. A coach Markovic il ringraziamento del club per il lavoro svolto in questo anno e l'augurio per i migliori successi professionali e personali".

La squadra non rientra a Sassari ma va direttamente dalla Spagna a Napoli dove domenica a mezzogiorno affronta una delicata gara in chiave salvezza. La Dinamo per il match di campionato sarà affidata a Massimo Bulleri.

Difficile capire se rispetto alla trasferta di Bilbao sarà a disposizione qualche giocatore in più. Già avere il play Bibbins e la guardia Gazi sarebbe importante date le assenze di Udom e Renfro.

