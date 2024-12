La vittoria in volata su Treviso per 96-84 ha consentito a Sassari di smettere di guardarsi le spalle. E' di 6 punti il vantaggio sul penultimo posto, occupato da Cremona.

Per entrare nella Final 8 di Coppa Italia però potrebbe non bastare fare l'en plein nelle ultime tre giornate del girone d'andata, che vedrà il Banco di Sardegna impegnato sabato proprio a Cremona, poi in casa contro Varese il 5 gennaio e quindi a Trapani, contro l'ambiziosa neopromossa che punta addirittura allo scudetto.

Delle formazioni che precedono i biancoblù di Markovic, ora a quota 10, il saldo è positivo solo contro Treviso (nona a 12 punti) e Trieste (sesta a quota 14). Occorrerebbero quindi tante “disgrazie” altrui per conquistare l'ottavo posto. Obiettivamente solo matematica tiene in corsa la Dinamo.

Il mirino va quindi spostato sui playoff scudetto e magari si può cercare di rimediare alla brutta partenza nella seconda fase di Europe Cup, dove lo 0-2 ha già penalizzato fortemente Bendzius e compagni.

