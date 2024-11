La Confelici Carni vince ancora e vola in vetta. Terzo successo consecutivo per i granata, che a Monte Mixi piegano anche le resistenze dell'Amatori Pescara (63-60) e la agganciano in vetta al campionato di Serie B Interregionale.

Intensità, carattere e grinta: questi i cardini del successo esperino, strappato con le unghie e con i denti al termine di un match equilibrato, ma praticamente sempre condotto nel punteggio.

Il sesto successo nei primi 8 turni di stagione - ottenuto senza Giordano, precuzionalmente out per un acciaccio fisico - rappresenta un messaggio forte e chiaro per tutte le contendenti: nella lotta al vertice, bisognerà fare i conti anche con la squadra di Manca.

La gara. L'inizio della Confelici è aggressivo: merito anche dell'intraprendenza offensiva di Maresca, protagonista del break che vale il +7 a metà della prima frazione (17-10). Pescara, però, rientra ben presto e al 10' è già punto a punto (22-21).

La situazione di incertezza caratterizza anche l'avvio di secondo quarto. Pescara approfitta di qualche incertezza avversaria e sorpassa sul 26-24. Manca chiama timeout e i suoi reagiscono prontamente, con Potì che ispira il break che porta i cagliaritani a toccare anche la doppia cifra di vantaggio poco prima della pausa lunga (40-32 al 20').

Nel terzo quarto lo spartito del match resta il medesimo: Pescara torna a farsi vedere negli specchietti e l'Esperia replica prontamente con Cabriolu e Potì, protagonisti del massimo vantaggio sul +12. La formazione abruzzese, però, non molla e torna per l'ennesima volta a contatto. Prima sul -4, poi addirittura sul -1 a 3 minuti dal termine. Villani e soci non si spaventano e continuano a lottare colpo su colpo, trovando con Potì i liberi del +3 a un minuto dalla sirena. Nel finale l'Amatori ci prova a testa bassa, ma il fortino dell'Esperia regge e consegna una vittoria cruciale per il prosieguo della regular season.

Esperia-Pescara 63-60

Confelici Carni Cagliari: Manca 2, Cabriolu 7, Giordano ne, Potì 20, Villani, Thiam 10, Picciau 2, Locci 8, Maresca 12, Corsi ne, Pili ne, Sanna 2. Allenatore Manca

Amatori Pescara: Romondia 12, Cocco 8, Osarenkhoe 2, Allier 8, Di Donato 6, Di Giovanni, Guido 2, Giacomi 11, Dervishi 2, Buscaroli 9. Allenatore Gabriele

Parziali: 22-21; 40-32; 53-46

