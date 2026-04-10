Archiviato il derby, la Serie B Interregionale riparte subito con un nuovo turno che propone una doppia sfida sull'asse Sardegna-Campania. L’Esperia Cagliari torna in campo sabato alle 19 sul parquet dello Step Back Caiazzo, con l’obiettivo di dare seguito proprio al bel successo ottenuto mercoledì al PalaPirastu contro la Klass Sennori.

La sfida in terra campana, almeno sulla carta, appare alla portata dei rossoblù. Caiazzo occupa infatti l’ultimo posto in classifica con 10 punti ed è reduce da otto sconfitte consecutive, con l’ultima vittoria che risale al 24 gennaio. Un dato che non deve però ingannare. Coach Federico Manca invita a mantenere alta l’attenzione: «Ci troveremo di fronte una squadra migliore di quanto non dica la classifica. Vogliamo vincere il più possibile per arrivare ai playoff con fiducia e con la miglior posizione possibile. A quel punto i valori si azzereranno e proveremo a divertirci, come già successo lo scorso anno».

Riparte subito anche il cammino della Klass Sennori, che nonostante la sconfitta nel derby ha dato segnali incoraggianti, sostenuta anche da una buona presenza di pubblico al seguito. Domenica alle 15, a Sorso, la squadra di coach Fabrizio Longano ospiterà Benevento, formazione in lotta per un posto nei playoff e diretta concorrente proprio dell’Esperia. Un successo consentirebbe di mettere pressione su Marigliano (a sorpresa vittoriosa giovedì contro Viterbo) e tener vive, in qualche modo, le possibilità di salvezza diretta.

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