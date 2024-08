Come da tradizione sono le giocatrici italiane le prime ad arrivare in città. La preparazione della Dinamo Women inizierà lunedì a Sassari. Intanto via alle visite mediche per le confermate Debora Carangelo e Sara Toffolo e per le nuove Giulia Natali, Silvia Pastrello e Chiara Grattini. Questa mattina il quintetto ha effettuato la visita da Ortsan con la supervisione di Gianni Moi e poi è andata a Norbello da Alessandro Boi per un completo check-up iniziale.

Venerdì arriveranno la croata Ana Marija Begic e la spagnola Umo Diallo. A seguire l'americana Shaylee Gonzales, mentre l'americana Sparkle Taylor sarà l'ultima ad arrivare.

La prima uscita della preparazione è fissata per l'8 e 9 settembre a Cagliari, nell'impianto del Cus, per un quadrangolare con Brixi Brescia, Valencia e le pluricampionesse italiane della Famila Schio. Il 9 settembre trasferimento a Nuoro per la seconda parte della preparazione e il 12 amichevole contro la Virtus Cagliari.

